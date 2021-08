Vi er i den grad færdige med corona. Spørgsmålet er, om corona er færdig med os?

Nyhedsanalyse. Covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom. Magnus Heunicke åbnede dog en dør på klem for, at den kan blive det igen. Læs her et bud på hvorfor. Vi kommer forbi vaccinationer, smittekaos på skoler og den perfekte storm. Men vi kunne næppe ønske os et meget bedre afsæt her på tærsklen til den kolde og mørke tid.