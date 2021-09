Bente Klarlund: Drop de fedende snacks i børnenes madpakker

Marie, der er mor til tre små børn, har gjort mig opmærksom på en facebookgruppe, der handler om mad og madpakker til børn. Det er jo fantastisk, at man kan bruge Facebook til at inspirere hinanden til lidt opfindsomhed i disciplinen madpakker, tænker jeg.

Men da jeg dykker ned i materialet, går det op for mig, at denne facebookgruppe snarere er en konkurrence om, hvem der kan fremstille de bedste madpakker. Her uploades den ene mere fantastiske madpakkekreation efter den anden, som ofte består af et batteri af små farvestrålende æsker, kasser, bestik og drikkedunke.

Man støder også på fænomenet ’småtspisende’ børn. Her handler det om at få noget mad i ungerne, næsten uanset hvad det er, gerne meget kalorierige produkter. I den forbindelse ser man madpakker fulde af snacks, oftest med en beskrivelse af, at børnene er gået kolde i pizzasnegle, pølsehorn og bananpandekager. Maden udstikkes i sjove former, så man måske kan være heldig, at der klemmes et par bidder ned. Som en mor spørger: Hvem kan modstå et stykke frugt udstukket som Gurli Gris?