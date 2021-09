Spørg Bente Klarlund: Hvorfor får børnene bumser og lugter af sved i puberteten?

Anonym:Jeg har to vidunderlige teenagebørn, en pige på 13 og en dreng på 15. Der sker meget med deres krop i disse år, og forleden kom vi til at tale om, hvorfor kroppen ændrer sig så meget, når man går i puberteten. Hvorfor går drengenes stemme i overgang, hvorfor får man bumser og svedlugt? Og hører det med til alderen, at man ofte er sur og vred og meget træt?

Bente Klarlund Pedersen: Forskerne ved endnu ikke, præcis hvordan kroppen ved, at det er tid til at gå i pubertet. Vi ved dog, at de første signaler kommer fra den del af hjernen, der kaldes hypofysen. Når hypofysen beslutter sig for, at det er tid, producerer den to hormoner: folikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH). Disse hormoner når via blodbanen ned til æggestokke eller testikler og stimulerer produktionen af det kvindelige kønshormon østrogen og det mandlige kønshormon testosteron. Der dannes dog også kønshormoner i binyrebarken, og testosteron kan omdannes til østrogen i fedtcellerne.