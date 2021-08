Influenzavaccination af børn støttes af læger: »Det lyder som et godt taktisk trick«

Allerede nu er der tegn på, at forældre tager lidt mere afslappet på den kraftige opfordring til at holde sløje børn hjemme, lyder det fra forældreforening, der forventer et »enormt stressende efterår«. Praktiserende læger kalder influenza-vaccination af børn et »godt taktisk trick«.