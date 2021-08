»Absurd« beslutning betyder, at vi lige nu betaler 43.210 kroner per stik med Johnson & Johnson

Fakta:

Det har aftalen kostet

Region Midtjylland oplyser, at regionen i alt fra 24. maj til og med 15. august har udbetalt 211.550.000 kroner ekskl. moms til Practio.

De fem centre har frem til og med 15. august vaccineret i alt 49.765 borgere og udført 70.558 lægekonsultationer.

Det giver en pris alt i alt på 4.250 kroner per vaccine, hvis man medregner udgifterne forbundet med lægekonsultationerne.

Til sammenligning koster det ifølge DR’s oplysninger omkring 218 kroner at blive færdigvaccineret i det offentlige program.

At aftalen er blevet forholdsmæssig dyr skyldes, at Practio er sikret betaling for halvdelen af den minimumskapacitet, som de har været forpligtet til at stille til rådighed.

Kapaciteten har gennem forløbet varieret fra 7.000 til 10.000 konsultationer og vaccinationer om dagen.

En konsultation er prissat til 450 kroner, mens en vaccination koster 200 kroner.

Det betyder eksempelvis, at selv om kun 11 borgere opsøgte en af Practios læger 15. august, og kun 16 blev vaccineret, betalte det offentlige for 3.500 konsultationer og vaccinationer til en samlet dagspris på 2.275.000 kroner.

I alt blev 243 vaccineret i første halvdel af august, hvilket isoleret set har kostet det offentlige 10.500.000 kroner – eller en stykpris svarende til 43.210 kroner. Dertil kommer en regning på 23,6 mio. kroner for de 362 lægekonsultationer i samme periode.

Alt i alt kommer aftalen ifølge Sundhedsmonitors beregninger til at koste omkring 255.000.000 kroner, når den udløber 31. august.

Kilde: Region Midtjylland, Sundhedsmonitor

