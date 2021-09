Snart falder den sidste coronabastion

I sidste uge blev omkring 50 børn sendt hjem fra en københavnsk børnehave, fordi en vikar var testet positiv for covid-19. De små skulle gå i isolation i hjemmet, igen være væk fra legekammeraterne og på dag fire og seks lade sig teste som nære kontakter. Og forældre måtte blive hjemme fra arbejde ved børnene.

I skolerne bliver klassekammerater også stadig hjemsendt, fordi de er nære kontakter til et stigende antal smittede børn og unge. Kun covid-vaccinerede børn over 12 år har indtil videre kunnet undgå at ryge i isolation.

Det er bøvlet for familierne og frustrerende, når nu børn meget, meget sjældent får alvorlig covid-sygdom. For det forhindrer vores børn og unge i at leve deres helt almindelige hverdagsliv med leg, læring og latter.