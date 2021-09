Magnus Heunicke: »Vi er et af de første lande til at erklære, at vi nu er i en helt ny epoke«

Uden at tøve rækker Magnus Heunicke næven frem og giver et solidt håndtryk, mens han byder velkommen i Sundhedsministeriets reception. Det føles stadig lidt forbudt efter halvandet år i coronaens jerngreb, hvor vi har lært at holde fingrene for os selv, og sekundet efter gnider han et par dråber sprit ind i hænderne. Episoden er en god ramme om hans hovedbudskab:

»Vi står et sted nu, hvor vi kan høste frugten af det hårde arbejde. Vi er et af de første lande til at erklære, at vi nu er i en helt ny epoke«, begynder sundhedsministeren, da vi har sat os til rette på øverste etage i hans lyse kontor med skrå vægge og kig ud over byens tage og tårne.