Miljøgift forurener boliger og fører til medfødte misdannelser hos børn

Misdannelse

Hvad er kryptorkisme?

Retinerede (tilbageholdte) testikler er en tilstand, hvor en eller begge testikler (sten) ved fødslen ikke er kommet ned i pungen.

Tilstanden kaldes på fagsprog for retentio testis eller kryptorkisme.

Tilstanden er uden symptomer og konstateres ved undersøgelse af pungens indhold.

Behandlingen er kirurgisk og bør foretages i 6-12-måneders alderen for at bedre evnen til at få børn og nedsætte risikoen for senere at få testikelkræft.

Kilde: Sundhed.dk