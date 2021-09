Fakta

Hvornår kan fedmekirurgi være aktuelt?

Hvis egen læge vurderer, at du opfylder kriterierne, kan lægen henvise til en grundig medicinsk behandlingsvurdering på et sygehus.

Før du bliver henvist til et medicinsk behandlingsprogram, skal du være informeret om ikkemedicinske muligheder, og du skal over et længere forløb have forsøgt at tabe dig under professionel rådgivning uden held.

For at komme i betragtning til et fedmekirurgiske indgreb for overvægt skal du opfylde følgende krav:

Patienter med et bmi på over 35, som samtidig har sygdomme/tilstande, der skyldes fedmen. og som kan bedres ved vægttab. Det kan være:

Diabetes type 2.

Svær søvnapnø.

Forhøjet blodtryk, som er svært at regulere med medicin.

Osteoartrose (slidgigt i hofter eller knæ) eller symptomer derpå, der kan ses ved røntgen.

Polycystisk ovariesyndrom.

Ønske om graviditet, hvor udredning hos gynækologisk og obstetrisk speciallæge ikke har medført graviditet.

Patienter over 18 år med et bmi på over 40 uden følgesygdomme.

For patienter over 60 år kan fedmekirurgi være aktuelt, hvis fordele opvejer risici.

Du må ikke have et misbrug af alkohol eller medicin eller have en alvorlig psykisk lidelse.

Der må ikke være sygdomme i eller tidligere større operationer på spiserør, mavesæk, tyndtarm, svære hjerte-/lungesymptomer eller leverlidelser.

Du skal være stærkt motiveret og samarbejdsvillig.





