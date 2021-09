»Jeg tror ikke folk ved, at i forhold til resten af verden er Danmark fuldstændig enestående«

Hver dag er der nogen, der løber for en andens liv et sted i Danmark. Frivillige hjerteløbere stiller sig til rådighed, når nogen nær dem får hjertestop, og de er ofte fremme med hjertestarter før ambulancen. Det kræver hverken uddannelse eller erfaring, men kan være helt afgørende for, om hjertet begynder at slå igen.

Siden landskampen i Parken 12. juni 2021, hvor Christian Eriksen fik hjertestop, har rekordmange danskere meldt sig til TrygFondens hjerteløberordning. Faktisk er den vokset med mere end 6.000 nye frivillige – det svarer til 555 nye hjerteløbere hver eneste uge. Til sammenligning var dét tal i gennemsnit 200 inden hændelsen.