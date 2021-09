»Vi har tænkt os at blive ved med det her«: Sygeplejersker vil trodse Arbejdsrettens påbud om at genoptage arbejdet

Arbejdsretten har torsdag efter et møde med Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd pålagt sygeplejersker, der har deltaget i arbejdsnedlæggelser, at genoptage arbejdet og holde det normaliseret.

»Beslutningen fra Arbejdsretten var forventelig. Det vil vi videreformidle til medlemmer og sørge for, at det bliver opretholdt«, siger Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråds formand, til Ritzau.

Der er endnu ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt sygeplejerskerne skal betale bod. Det er blevet udsat til senere behandling.

»Indtil videre skal vi ikke betale en bod – det er vi positivt overrasket over. Men vi forventer, at det kommer«, siger Luca Pristed, der sammen med to kolleger, har lavet en Facebook-gruppe, hvor de uden om Dansk Sygeplejeråd opfordrede kollegerne til at nedlægge arbejdet mandag, tirsdag og onsdag i denne uge.

Ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser kan strejkende sygeplejersker trækkes i løn og pålægges en bod på 56 kroner i timen. Hvis arbejdsnedlæggelserne fortsætter, kan Arbejdsretten hæve boden til 86 i timen.

At der endnu ikke er taget stilling til spørgsmålet om bod, er Grete Christensen godt tilfreds med.

»Vi ved endnu ikke, hvornår der bliver taget stilling til det. Det er egentlig fint nok, for nu kan vi udveksle synspunkter omkring, hvad der er foregået derude«.

Det er Danske Regioner, som har klaget til Arbejdsretten, efter at sygeplejersker landet over den seneste tid har nedlagt arbejdet i en time ad gangen. Det gælder blandt andre sygeplejersker fra Rigshospitalet i København og Aarhus Universitetshospital.

På Rigshospitalet er der, ifølge Luca Pristed, ikke flere arbejdsnedlæggelser i vente. Til gengæld vil et andet hospital overtage protesterne fra næste uge.

»Vi har tænkt os at blive ved med det her. Vi vil være ufleksible og ikke tage ekstravagter, indtil regeringen gør noget ved de problemer, som lovindgrebet ikke løste. Vi mangler kolleger og sygeplejersker på de danske hospitaler, og nu bliver der snakket om det. Så vores mål med at skabe opmærksomhed er allerede nået«, siger Luca Pristed.

I august greb Folketinget ind med et lovindgreb og afsluttede en 10 uger lang strejke blandt sygeplejerskerne, der krævede en højere løn. Utilfredsheden med regeringsindgrebet har ført til, at de fleste sygeplejersker hver dag kortvarigt har nedlagt arbejdet.

Opdateres ...

Ritzau / Politiken