Hæstorp: »Det er helt grotesk, hvis det har stået på siden 2019, uden at vi har haft mulighed for at handle på det politisk«

Selv om problemer med mistede 112-opkald har været kendt af ledelsen i Region Hovedstadens Akutberedskab i mindst to og et halvt år, er det ny viden for Sophie Hæstorp Andersen (S). Hun var politisk leder af Region Hovedstaden fra 2014, indtil hun fratrådte 1. august i år for at hellige sig kampen om at blive ny overborgmester i København.

»Jeg har ikke hørt om de her ting. Jeg kan se i Berlingske, at de henviser til møder på direktionsniveau i akutberedskabet og på mellemlederniveau, så nej, det er ikke noget, der er blevet mig bekendt«, siger hun.

Berlingske kunne fredag fortælle, at vagtcentralen 112 i længere tid har haft problemer med såkaldt mistede opkald. Et mistet opkald dækker over, at borgere ikke modtager øjeblikkelig hjælp fra en sundhedsfaglig medarbejder på regionens vagtcentral på grund af kø.

Mandag skriver avisen, at den øverste ledelse i Akutberedskabet igennem længere tid har været bekendt med problemet. Og at man ikke har formået at løse det. Allerede sidste sommer blev problemer med mistede opkald beskrevet i detaljer på et direktionsmøde mellem Akutberedskabet i Region Hovedstaden og Hovedstadens Beredskab. Fredag bestilte Region Hovedstaden en undersøgelse af problemerne.

Det er helt grotesk, hvis det har stået på siden 2019, uden at vi har haft mulighed for at handle på det politisk Sophie Hæstorp Andersen (S), tidligere regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Nuværende regionsrådsformand i regionen, Lars Gaardhøj (S), kan ikke sætte tidspunkt på, hvornår redegørelsen er færdig.

»Der skal ikke være tvivl om, at jeg har et stort ønske om at få en afdækning hurtigst muligt. Men det skal også laves grundigt«.

Ifølge både Gaardhøj og Hæstorp Andersen får regionens forretningsudvalg en mundtlig gennemgang af sagen tirsdag.

»Dybt bekymrende« sag

Lars Gaardhøj mener, at det er for tidligt at tale om konsekvenser i sagen.

»Når vi har et ordentligt grundlag at diskutere på, så må vi træffe de beslutninger, der skal til. Eventuelle efterspil må vi diskutere efterfølgende«.

Sophie Hæstorp Andersen kalder sagen »dybt bekymrende«.

»Det er meget vigtigt, at det bliver løst hurtigt muligt, og det er jeg tryg ved, at Lars Gaardhøj og forretningsudvalget vil sørge for. Det er helt grotesk, hvis det har stået på siden 2019, uden at vi har haft mulighed for at handle på det politisk«, siger hun.

DF’s sundhedsordfører, Liselott Blixt, har kaldt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd om sagen.

ritzau