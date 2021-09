Flere obduktioner skal redde liv blandt afdødes familie

Når en person mister livet i en relativt ung alder og uden umiddelbar forklaring, er det nogle gange en arvelig sygdom, der ligger bag.

Derfor skal den efterladte familie have tilbud om, at den afdøde obduceres, hvilket kan give svar på, om familien også er i risikozonen.

Det oplyser Danske Regioner.

Regionerne har for nylig indgået en aftale om at sende omkring fem millioner kroner om året til landets tre retsmedicinske institutter til obduktionerne.

Det svarer til cirka 150 obduktioner, som kan ende med at redde liv.

»Hvis man pludselig får en viden om, at man har en farlig, arvelig sygdom, og at man kan gøre noget ved det, så vil det jo potentielt kunne redde nogle«, siger Karin Friis Bach (R), som er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

»Derfor synes jeg, at det er en rigtig god ting, at vi kan tilbyde det nu«.

Tiltaget er målrettet afdøde, der ’ud fra en lægelig betragtning dør uventet, pludseligt, og typisk før de bliver 50 år gamle,’ skriver regionerne.

Vil kunne påvise arvelige sygdomme

Ved obduktionen foretages en vævsprøve, som undersøges genetisk.

Den vil i en række tilfælde kunne påvise arvelige sygdomme og dermed give for eksempel børn og børnebørn mulighed for at tage affære.

»Det kan betyde, at man kan tage nogle forebyggende initiativer. Måske skal man have noget medicin eller indopereret en pacemaker. Det kan også være, at man skal gå til et helbredstjek løbende«, siger Karin Friis Bach.

Ifølge Danske Regioner forholder det sig sådan, at hvis man ikke kan finde en sikker dødsårsag ved obduktion, vil man i 40 procent af familierne finde arvelige sygdomme ved yderligere kliniske og genetiske undersøgelser.

Obduktionerne gør, at de yderligere arvelighedsundersøgelser fremover potentielt ikke er nødvendige.

De cirka 150 obduktioner om året skulle ifølge Karin Friis Bach dække det behov, der er.

»Det er det bedste bud lige nu. Vi ved jo, hvor mange af den her type uventede og pludselige dødsfald, der typisk er«, siger hun.

Tiltaget er blandt andet blevet muligt på grund af ny lovgivning. Den tillader regionerne at indgå aftaler med de retsmedicinske institutter.

ritzau