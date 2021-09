Jeg orker næsten ikke at tage en influenzavaccine

Anders Jensen: Jeg er 72 år og får medicin mod forhøjet kolesterol og blodtryk. Mit blodtryk er dog ikke helt pænt. Jeg er noget overvægtig. Sidste år fik jeg akut ondt i hjertet og fik en ballonoperation.

Det er ikke ualmindeligt, at jeg får influenza, men jeg bliver aldrig særlig syg. Nu har jeg været igennem både operation og coronavaccinationer, og jeg orker næsten ikke rigtig at tage en influenzavaccine. Vil den have særlig effekt for mig, eller skal jeg mest tage den for at vise samfundssind?