Forholdsregler over for corona beskytter også mod influenza

I øjeblikket får vi hver dag at vide, at der er ingen eller meget få personer, der er døde med coronavirus. Der er relativt få, der er blevet smittet siden i går, og færre er indlagt, altså med corona. Det har været fantastisk at kunne følge med i statistikken, så tak til Statens Serum Institut for at berige os med klare tal. Lige nu kan vi lune os ved, at tallene er så pæne.

Vi ved godt, at coronaepidemien pludselig kan vende, men alt tyder på, at det hertillands snarere er andre virus, vi skal ruste os mod i den kommende tid, ikke mindst influenza.