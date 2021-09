SSI: Influenzavacciner til 2-6-årige bliver forsinket

Influenzavacciner til børn mellem to og seks år, som skal gives i form af næsespray, bliver forsinket. Planen var, at de skulle tilbydes fra 1. oktober, men ifølge DR leveres de først til Statens Serum Institut (SSI) i uge 40 og dermed tidligst 4. oktober. Derefter skal de distribueres videre. Det bekræfter seruminstituttet over for DR.

Det er endnu uvist, hvornår børnene kan blive vaccineret , og hvor mange doser der er.

Sundhedsministeriet forventer at være klar med en bekendtgørelse om vaccinen i næste uge, skriver DR. Den ventes også at rumme svar på, hvem der kommer til at tilbyde vaccinen. Det er første gang, at børn tilbydes gratis influenzavaccine.

Hvis alle cirka 300.000 børn mellem 2 og 6 år undgår influenza, har Sundhedsstyrelsen vurderet, at omkring halvdelen af alle tilfælde med influenza i Danmark kan undgås.

Det er ifølge styrelsen børn, der spreder mest influenza. Det skyldes, at de oftere smittes, udskiller større mængder virus, men også har svært ved at overholde gode råd om forebyggelse af smitte. Derfor kan meget smitte fjernes fra samfundet, hvis de 2-6-årige vaccineres.

Ritzau