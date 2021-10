Bente Klarlund skal vænne sig til at gå: Jeg skal øve mig i at tænke, at en gåtur ikke er unyttig

At sætte det ene ben foran det andet. Sværere er det ikke. Alligevel skrives der bøger om at gå, og, ja, jeg har også selv skrevet en. Hvad er det særlige ved at gå? Er det ikke langt mere tidseffektivt at løbe?

Jeg holder selv af at løbe, men der sker noget andet, når jeg går. Jeg tænker godt, når jeg går. Når jeg løber, bliver jeg tanketom. Hjernen bliver nulstillet. Det er også en god fornemmelse. At gå er en kreativ proces. Tankerne kommer, når man går. Og man bliver mere modtagelig for nye tanker og ideer. Især hvis man ikke har et formål med at gå.