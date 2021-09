Telefonlinjen til hovedstadens lægevagt er oppe igen efter nedbrud

Det har i løbet af mandag aften ikke været muligt at komme igennem til lægevagten i Region Hovedstaden. Kort før klokken 21.oo er problemerne dog blevet løst, skriver Region Hovedstaden på det sociale medie Twitter.

»Den tekniske fejl på telefonsystemet på 1813 er løst. Der er derfor igen normal drift på Akuttelefonen«, skriver regionen.

Det var omkring klokken 20.00 mandag aften, at Region Hovedstaden kunne berette om problemer med telefonsystemet til lægevagten. Årsagen til problemerne er ikke blevet uddybet. Men fejlen betød, at det i cirka en time ikke var muligt for borgere at komme igennem til lægevagten.

Normalt kan borgere ringe ind på telefonnummer 1813, hvis de oplever problemer eller sygdom uden for deres praktiserende læges normale åbningstid. Det kan for eksempel være med henblik på at komme på akutmodtagelsen. Men det var altså ikke muligt mandag aften.

ritzau