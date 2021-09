Brandfolk: Hvorfor skal vi selv betale for test af giftigt stof?

Hos Brandfolkenes Organisation, BO, møder det kritik, at brandfolk selv skal betale for at blive undersøgt for det giftige stof PFOS.

»Hvorfor skal vi betale for en blodprøve, når at det er noget, hvor det er påført os i vores arbejdstid«, siger Keld Rasmussen, formand for BO, der betegner sig selv som en upolitisk fagforening.

»Så vi mener jo, at det er noget, som samfundet i hvert fald skal være en del af«.

Ifølge Keld Rasmussen gælder egenbetalingen for alle brandfolk. I foråret udtrykte brandfolk landet over ønske om at blive undersøgt på sygehuset, ligesom 187 borgere i Korsør er blevet det. Men følge Jyllands-Posten er flere blevet mødt med besked om selv at betale.

BO-formanden er glad på de 187 borgeres vegne, men er »ked af, at brandfolkene ikke får den samme mulighed«. En brandmand skal betale 2.000 kroner for en test, fortæller Keld Rasmussen.

I Korsør har borgere spist kød fra kvæg forgiftet med stoffet. Det stammede fra en nærliggende brandskole, hvor der blev brugt skum med PFOS i frem til 2011, hvor det blev forbudt at bruge. Køer fra Korsør Kogræsserforening gik på en nærliggende mark i årevis og indtog stoffet gennem græsset. Giften spredte sig på samme måde til aftagerne af oksekødet. Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

Møde hos Peter Hummelgaard

Når det gælder brandfolkene, skal det offentlige betale for, at de kan få en undersøgelse. Det mener Jacob Jensen (V), der er medlem af regionsrådet hos Region Sjælland.

»Der er en forhøjet risiko for de mennesker, og de har en bekymring, som jeg synes er berettiget. Og det skal det offentlige selvfølgelig være med til at afhjælpe«, siger han.

Samtidig undrer SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, sig over, at brandmændene selv skal betale.

»Jeg kan godt forstå, hvis man føler dig svigtet to gange, når man først har arbejdet med et giftigt stof i årevis og efterfølgende får at vide, at man selv skal betale for en blodprøve«, siger hun i en skriftlig kommentar.

I en mail til Jyllands-Posten skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at han har inviteret brandmændenes repræsentanter til et møde om sagen i denne uge.

