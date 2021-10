Nu kan udvalgte grupper få gratis influenzastik

Temperaturerne falder, efteråret er på vej, og influenzasæsonen nærmer sig. For nogle kan sygdommen være særligt alvorlig, og derfor tilbydes udvalgte grupper gratis vaccination mod influenza fra i dag, 1. oktober. Det gælder borgere over 65 år, gravide i 2. eller 3. trimester samt personer, der lever med kroniske sygdomme eller på anden vis er i særlig risiko.

Fakta Disse borgere kan modtage influenzavaccine Alle personer, der er fyldt 65 år inden 15. januar 2020.

Personer med visse kroniske sygdomme. Det kan for eksempel være diabetes 1 eller 2, kronisk lungesygdom, kronisk lever- og nyresvigt eller hjerte- og karsygdomme.

Gravide i 2. og 3. trimester.

Svært overvægtige med et BMI på over 35.

Førtidspensionister.

Børn mellem to og seks år.

Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt. Også deres husstandskontakter kan tilbydes vaccination efter lægefaglig vurdering.

Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza.

Andre personer i særlig risiko, hvor lægen vurderer, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Kilde: Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut (SSI). Vis mere

I år anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden vaccination mod influenza til sundheds- og plejepersonale samt børn mellem to og seks år.

»Vaccinerne er selvfølgelig vigtige for dem, der er i risiko. Og for sundheds- og plejepersonale er det også for ikke at smitte sårbare patienter«, forklarer Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet.

Både sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er bekymrede for presset på sundhedsvæsenet til vinter. De taler om »den perfekte storm«, fordi både coronavirus og en række andre luftvejsinfektioner, som under pandemien har været trængt bort af øget hygiejne og nedlukning, cirkulerer i stor stil, og samtidig mangler der sygeplejersker.

Vaccination mod influenza spiller derfor en vigtig rolle.

»De er vigtige i forhold til at ride toppen af stormen af. Til at forebygge alvorlige influenzatilfælde, som kan belaste sundhedssystemet yderligere oven i de andre virus, vi har cirkulerende«, siger Camilla Foged.

Ifølge professoren er særligt de små en god idé at vaccinere.

»Sidste år havde vi næsten ingen influenza, fordi vi havde nedlukning. Så de små børn, som ikke har haft influenza før og tidligere er blevet beskyttet af deres mødres antistoffer, har ikke opbygget et forsvar mod influenza. Så de kan blive ret syge, når de får det første gang«, fortæller hun.

Omkring 390 af landets 521 apoteker tilbyder vaccination mod influenza. Man kan også bestille tid hos lægen.

Børn må dog vente lidt endnu. De særlige vacciner, som gives som næsespray, leveres nemlig først til Statens Serum Institut (SSI) i uge 40. Der kan dog godt bestilles tid hos lægen allerede nu.

Efter 22. oktober kan alle borgere blive vaccineret. Det sker dog ifølge SSI mod betaling og under forudsætning af, at der er vacciner nok.

ritzau