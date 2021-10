Det er utroligt, at dette emne ikke er det vigtigste i TV-avisen hver aften, siger Heunicke

Venstre beskylder regeringen for at nøle med længe ventet 10-årsplan for psykiatrien. Sundhedsministeren sagde på topmøde for nylig »undskyld« for forsinkelsen. Han fremhævede psykisk sygdom og mistrivsel blandt børn og unge: »Det er utroligt, at det ikke er det vigtigste punkt i TV-avisen hver eneste aften«, lød det fra ministeren.