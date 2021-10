Nu reagerer smittedirektør på Heunickes kritik

Det er indlysende, at vi kom for sent i gang, siger direktøren i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, som reaktion på kritik fra sundhedsministeren. Konsekvensen af mangelfuld smitteopsporing var, at anden bølge med corona voksede sig større, siger professor.