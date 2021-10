Nedsæt risikoen for demens: Det, der er skidt for hjertet, er også skidt for hjernen

Bremen Teater i København var stuvende fuldt, da Frederik Lindhardt, FOF, Ældre Sagen og Alzheimerforeningen inviterede til ’Glemmer du – en aften om demens’. I en af de små dokumentarfilm, der blev vist den aften, mødte vi en kvinde på omkring 50 år, som havde fået diagnosen Alzheimer. Det gjorde indtryk, at hun hellere ville have haft kræft end en demenssygdom, hvor hun til sidst vil miste sig selv.

Mange frygter at blive ramt af demens. Men det positive budskab er, at hvert tredje tilfælde af demens kan forebygges. Når det er sagt, er det også vigtigt at understrege, at slanke, motionsaktive, ikkerygende, supersunde mennesker, der gør alt det rigtige, også kan blive ramt af demens. Der er stadig meget, vi ikke forstår. Der er brug for forskning, for i dag er der ingen behandling, der kan kurere demens. Ikke mindst derfor er det særlig vigtigt, at vi selv gør, hvad vi kan for at forebygge.