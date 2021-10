Det er vigtigt at bruge hænderne trods slidgigt. Ellers mister du kræfterne

Karin: Jeg har desværre fået artrose i mine led, især i hænderne. Mine fingerled er fortykkede, og lillefingrene er efterhånden ret skæve. I dagligdagen betyder det ikke så meget, men lige nu har jeg en periode med smerter i fingrene.

Er det normalt, at smerterne kun kommer periodisk, når man har artrose, eller kan jeg på længere sigt forvente at få kroniske smerter? Og er der noget, jeg selv kan gøre for at forhale processen?