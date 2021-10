Ny formand blev landskendt, da kollega blev dræbt: »Psykisk sygdom handler om os alle sammen«

Psykisk sygdom er ikke lidelser, der kun rammer bestemte mennesker, lyder det fra Sinds formand, der samtidig kalder mentale problemer for et »menneskeligt vilkår«. Hun ønsker i forbindelse med 10-års planen for psykiatrien at skabe en fælles forståelse af, at psykisk sygdom ikke handler om »de andre«.