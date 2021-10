Nybegynder: Sådan kommer du i gang med at vinterbade

»Det sundeste ved at vinterbade er, at jeg gør det i stedet for at blive hjemme på sofaen. At gå tur på molen og få den sanseoplevelse, som giver glæde og endorfiner. Det er et andet fællesskab end bare at sidde hjemme og se på skærm«, siger vinterbader Dorthe Ølgaard Lassen.