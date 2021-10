Fødevarestyrelsen vil teste kød og mælk fra giftige marker

Hvis giftstoffet PFOS bliver fundet på arealer, hvor der bliver produceret fødevarer, vil Fødevarestyrelsen teste, om det i sidste ende er i kød, fisk, mælk, foder og afgrøder, oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

I september udpegede Danske Regioner 145 steder rundt i landet, som skal undersøges for PFOS. Det er gamle typisk pladser, der er blevet brugt til brandslukningsøvelser, og myndighederne er nu ved at afdække, om stoffet er endt i åer, på enge og på marker. Hvis der i undersøgelserne bliver fundet PFOS på områder, hvor der for eksempel dyrkes grøntsager, vil Fødevarestyrelsen efterfølgende teste grøntsager derfra for stoffet.

PFOS har især været omtalt i forbindelse med en sag i Korsør, hvor borgere har spist kød fra kvæg, der har græsset på et forurenet område. Fødevarestyrelsen oplyser, at der indtil videre ikke er fundet et sundhedsskadeligt indhold af PFOS i fødevarer andre steder. Styrelsen understreger samtidig i pressemeddelelsen, at det er producenterne – for eksempel landmænd – der har ansvaret for, at deres fødevarer er uden sundhedsrisiko. De skal samtidig sikre, at deres dyr ikke bliver udsat for PFOS ved en miljøforurening.

PFOS er et stof, der har været i brandslukningsskum. Stoffet har ikke måttet anvendes i skum siden 2011. PFOS kan være kræftfremkaldende. Det kan påvirke ens evne til at få børn.

Opdateres ...

ritzau