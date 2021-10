Specialister i hjerneskader rammer »markant mur« og må afvise patienter

Der er snart få steder tilbage i sundhedsvæsnet, hvor de ikke står med hatten i hånden. Men hvad nu hvis det rent faktisk kan betale sig - set med økonomiske briller - at bruge flere penge?

Et nyt studie fra Socialstyrelsen har kigget nærmere på den langsigtede økonomiske effekt af det højt specialiserede område inden for rehabilitering af hjerneskaderamte. I undersøgelsen bliver Center for Hjerneskade på Amager - en selvejende institution under Region Hovedstaden, hvor børn og voksne med hjerneskade kan få tværfaglig og intensiv træning - sammenlignet med kommunernes ofte mere generelle vejledning og opkvalificering.