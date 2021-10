Spørg Bente Klarlund: Bør jeg holde mig fra røget fisk?

Jane: Begejstret læser jeg, at fede fisk topper din liste over gode fødevarer, men både du og andre nævner, at forarbejdet pålæg skal man holde sig fra. Hvordan forholder jeg mig så til røget laks, røget hellefisk, røget sild (direkte fra et bornholmsk røgeri), røget ørred, røget makrel?

Jeg har altid svælget i fisk, og jeg er ikkeryger, men jeg kan godt se, at min fiskepræference har en slagside. Er jeg på ret kurs, eller er der endnu et forbedringspunkt til listen?