Yderligere 1270 er testet positive for corona i Danmark

Det seneste døgn er der 1270 personer i Danmark, der har fået besked om, at de er testet positive for corona.

Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI) fredag.

Antallet af nye smittetilfælde er det højeste i efteråret, hvor der den seneste tid har været stigende smitte.

»Der er sket 41 nye indlæggelser siden i går, men det samlede antal coronaindlæggelser er steget med 12. Tallene tyder på, at folk kommer hurtigt ud af hospitalet igen, og det er positivt«.

Sådan siger Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen om dagens smittetal.

De 1270 smittetilfælde er fundet i 79.781 PCR-prøver, som er de prøver, hvor man bliver podet i svælget.

Det vil sige, at positivprocenten - eller andelen af positive prøver - er 1,59 for det seneste døgn. Det er lavere end de forudgående to dage, hvor antallet af smittede også har været over 1000.

På landets hospitaler er der nu 144 patienter indlagt med corona. Det er 12 flere sammenlignet med torsdag.

Der er ikke registreret nye coronarelaterede dødsfald.

Ritzau