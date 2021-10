I dag fremlægger Heunicke det, han kalder »en stille revolution« i sundhedsvæsenet

Gamle fru Jensen får ikke nok at drikke, og ingen kommunal sundhedsmedarbejder sikrer, hun får nok vand, når de er i hjemmet. Til sidst bliver fru Jensen akut indlagt med ambulance med livstruende væskemangel.

Hvert år indlægges tusindvis af primært ældre, skrøbelige borgere akut på landets sygehuse på grund af dehydrering, forstoppelse, blærebetændelser, underernæring og luftvejsinfektioner, der kunne være undgået, hvis borgeren havde fået den rette hjælp i tide. Det årelange og velkendte problem med akutte indlæggelser, som kunne være undgået, vil regeringen nu løse.

»Det nære akutområde skal styrkes markant. Det er et område, der er forsømt. Og vi må bare være helt ærlige og sige, at vi ikke kan fortsætte med at sende folk på sygehusene på den her måde. Det er ofte mennesker, som indlægges igen og igen og igen. De får en dårligere behandling og bliver kastebolde, som ingen griber. Det er både menneskeligt og økonomisk dyrt«, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Det her er en stille revolution Magnus Heunicke (S), sundhedsminister

Onsdag 8.30 præsenterer regeringen ’Tættere på II – Sundhed, uddannelse og lokal udvikling’, hvor sundhedsministeren præsenterer regeringens udspil til den sundhedsreform, der kiksede for daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), hvorfor Mette Frederiksen-regeringen også blot taler om »en samlet sundhedsaftale«.

Regeringen vil løfte sløret for de meget omtalte nærhospitaler, der skal placeres rundt om i landet langt fra et akuthospital, hvordan de vil løse manglen på læger i yderområderne, samt hvordan det nære akutte sundhedsområde skal styrkes.

Ifølge sundhedsministeren afsættes 675 millioner kroner over de kommende fire år, herefter 200 millioner kroner til at løfte akutområdet, herunder det nære akutområde.

Fakta Indlæggelser, der kan undgås I hele landet var der 54,8 forebyggelige indlæggelser pr. 1000 ældre over 65 år i 2020. I Region Hovedstaden var der 62 forebyggelige indlæggelser pr. 1000 ældre over 65 år.

7 ud af 10 kommuner med det højeste antal forbyggelige sygehusophold ligger i Region Hovedstaden. Kilde: Sundhedsministeriet

»Sundhedsvæsenet og vores sygehuse er under et ekstremt pres i den her tid, men hvis vi ikke strukturelt gør noget anderledes og styrker kvaliteten tættere på borgerne, går det galt. Vi kan ikke gøre mere af det samme. Vi er nødt til at gøre noget anderledes. Og derfor vil vi i vores sundhedsudspil styrke det nære akutområde«, siger Magnus Heunicke.