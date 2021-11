1.981 nye smittede med covid-19 i det seneste døgn

Artiklen er opdateret klokken 15.05.

Det seneste døgn har 1.981 personer i Danmark fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Samtidig er antallet af indlagte coronapatienter fortsat med at stige.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, mener ikke, at de daglige smittetal er det mest interessante.

»Det giver et pejlemærke, men det mest interessante er de daglige indlæggelser«, siger han.

Siden mandag har der været 63 nye indlæggelser. Fordi der også er patienter, der er blevet udskrevet, stiger det samlede antal indlagte med 7 til 255.

Man skal tilbage til februar for at finde tilsvarende høje indlæggelsestal.

»Det er belastningen af sundhedsvæsnet, der i høj grad er bestemmende for, hvor alvorligt vi skal se på denne epidemi. Specielt nu, hvor der ikke er det samme forhold mellem antal smittede og antal indlagte«, siger Allan Randrup Thomsen.

Han mener, at det er en smule bekymrende, at der det seneste døgn er blevet indlagt over 60 personer på de danske hospitaler, fordi det spiser på kapaciteten i sundhedsvæsnet.

At indlæggelsestallet ikke stiger voldsomt, beroliger dog professoren.

»Fordi mange af dem, der er indlagte, er vaccineret, så er de ikke så alvorligt angrebet, som de var, før vi havde udrulningen af vaccinationsprogrammet, og derfor er de også indlagt i kortere tid«.

»Vi er et stykke fra, at sundhedsvæsnet er presset af corona, men det er klart, at vi skal se nøje på udviklingen«, siger han.

De 1.981 nye smittetilfælde er fundet i 95.775 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Andelen af positive prøver svarer til, at 2,07 procent af det seneste døgns prøver har vist et positivt resultat for coronavirus.

Det seneste døgn er der ikke registreret nye coronarelaterede dødsfald. Det betyder, at det samlede antal døde under epidemien fortsat er 2.716.