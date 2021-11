Regeringen indfører selvtest på plejehjem og i ældreplejen

Automatisk oplæsning

Det bliver snart muligt for ansatte i ældreplejen og plejehjem at tage en selvtest for corona, når de møder ind på arbejde.

Der vil være tale om lyntest, hvor man i løbet af 15 minutter har et svar.

Det er resultatet af en aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Det oplyser Social- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

I forvejen opfordres ansatte i ældresektoren til at tage en eller to ugentlige PCR-test - afhængig af om de er vaccineret.

Men fra sektorens side har der været et ønske om en mulighed for yderligere test - for eksempel i de tilfælde, hvor der møder vikarer ind med kort varsel. Det fortæller Jacob Bundsgaard (S), der er formand for KL.

»Derfor er vi glade for, at der nu er lavet en aftale om, at vikarer og andre løst-tilknyttede medarbejdere kan teste sig selv, inden deres vagt begynder. Det skal bidrage til at holde smitten væk fra de ældre, sårbare borgere«, siger han i pressemeddelelsen.

Selvtest har indtil nu ikke været en del af de danske myndigheders teststrategi, som primært har bestået af faste og udkørende testcentre med podere.

Der er dog brugt selvtest på skoler og uddannelsesinstitutioner, men det har været under opsyn af en poder.

I den nye aftale er der lagt op til, at de ansatte i ældresektoren selv skal kunne tage selvtesten på alle tider af døgnet.

Det nye tilbud om selvtest på plejehjem og i ældreplejen skal være på plads hurtigst muligt og allersenest 11. november.

Hos fagforeningen FOA, der repræsenterer en stor del af de ansatte på plejehjem og i ældreplejen, er sektorformand Torben Hollmann glad for aftalen.

»Set i lyset af den voldsomme stigning i smitten på det seneste - også på enkelte plejecentre - så er den en god løsning med selvtest, så man undgår, at smitten bliver spredt«.

»Under sidste bølge var vi igennem et testhelvede, hvor vi skulle alle mulige steder hen for at blive testet. Nu kan man gøre det direkte på arbejdspladsen, inden man går ind til de ældre. Det er den bedste løsning«, siger Torben Hollmann.

