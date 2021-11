Jordemødre sendte 400 fødende til andre hospitaler i 2020

Automatisk oplæsning

400 gange måtte en aktivt fødende kvinde sendes videre til et nyt hospital i 2020, fordi der ikke var nok jordemødre på arbejde på fødegangen.

Det viser en rapport fra fagforeningen Jordemoderforeningen.

Manglen på jordemødre er nu så stor, at der hver tredje dag året rundt er en fødeafdeling i Danmark, hvor der er flere fødsler, end der er jordemødre til at tage sig af kvinderne.

Formand for Jordemoderforeningen Lis Munk, beder Folketinget om at tage stilling til, om det er den service, man ønsker at tilbyde danske fødende kvinder.

»Når man skal have barn, skal man kunne være sikker på, at der faktisk er en jordemoder til at varetage fødslen«, siger formand for Jordemoderforeningen Lis Munk.

Problemerne sker på grund af underbemanding på fødeafdelingerne.

Fødsler som bekendt er vanskelige at planlægge eller udskyde. Derfor oplever fødeafdelingerne af og til, at der pludselig er utroligt travlt og flere fødsler, end der er jordemødre til at varetage.

Det sker i gennemsnit to gange om ugen - eller cirka 125 gange om året, viser rapporten.

Jordemoderforeningen har desuden regnet på, hvad det ville koste at ansætte personale nok til, at der kun 15 procent af tiden vil mangle jordemødre. Ifølge foreningen er det en merudgift på 100 millioner kroner.

Det ville forbedre forholdene for de fødende - men også for personalet, som skal løbe stærkt, mener Lis Munk.

»Det er benhårdt. Vi er en meget stærk og stolt profession, og vi går meget langt for at sikre, at kvinderne får den bedste omsorg«.

»Men de arbejdsvilkår, vi har fået, fordi vi ikke har en ordentlig normering, gør, at man ikke kan holde til det, og at flere og flere vælger det fra«, siger hun.

ritzau