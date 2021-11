Ny vurdering fra SSI: Risikoniveauet hæves i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Automatisk oplæsning

Presset er øget på de danske hospitaler den seneste tid. Danmark er generelt set på risikoniveau 3 ud af 5.

Men i den østlige del af landet er presset endnu større.

I regionerne Sjælland og Hovedstaden er der risiko for en høj sygdomsbelastning frem mod midten af december.

Det fremgår af en national og regional risikovurdering, som Statens Serum Institut står bag. Rapporten er for denne uge, uge 44, og blev offentliggjort fredag aften.

I de øvrige tre regioner - Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland - er der risiko for en moderat sygdomsbyrde den næste måneds tid, fremgår det.

Allerede nu er der nedsat kapacitet i forhold til planlagte operationer på sygehuse i alle regioner. På flere sygehuse er kapaciteten skåret med omkring en femtedel.

»Der foregår således ikke på nuværende tidspunkt en generel pukkelafvikling. I stedet sker der en yderligere udskydelse af aktivitet«, fremgår det af vurderingen.

Regionerne prioriterer derfor behandlinger for tilstande, der er akutte, livstruende og førlighedstruende.

Generelt er smittetallene skudt i vejret den senere tid. Den seneste uge er der registreret mellem 1500 og 2600 nye coronatilfælde per døgn mod i omegnen af 350-550 nye smittede en måned forinden.

Den højere belastning især i den østlige del af landet skyldes, at det er her, smitten er mest udtalt.

I Region Hovedstaden er antallet af smittede målt per 100.000 indbyggere og andelen af positive prøver ’betydeligt højere’ end de andre dele af landet, fremgår det af rapporten.

Det er samtidig i Region Hovedstaden, at man oplever den laveste vaccinationstilslutning.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm sagde fredag, at sygehusene kan blive overbelastet til et kritisk punkt de næste måneder.

»Der er vores bekymring, at der er en stor risiko for, at det bliver kritisk på sygehusene særligt hen over januar og december måned, medmindre man laver yderligere tiltag«, sagde Brostrøm fredag til Ritzau.

Der er endnu ikke meldt ud fra officielt hold, om der kommer nye restriktioner til at tæmme smittespredningen.

ritzau