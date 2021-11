Fredag eftermiddag blev de yngste elever i Herstedøster Skole sendt hjem uden at have et overblik over nødpasning

Mange af os har vænnet os til, at samfundet er genåbnet, og corona er kommet længere væk. Men antal nye smittede fortsætter med at stige dag for dag, og fredag lukkede Styrelsen for Patientsikkerhed en folkeskole for første gang siden august.