Vinterbadning er sundt, men hvorfor?

Svend Venø: En artikel i Politiken omhandlede to forskeres undersøgelse af vinterbadnings gavnlige effekt på helbredet. Det er kendt. Hvad der dog undrede mig, var en gentagelse af, at det er kombinationen vinterbadning og sauna. Er det også din mening?

Bente Klarlund Pedersen: Der er faktisk tale om et studie, som delvis udgik fra mit eget forskningscenter. Lad mig prøve at udrede trådene. Når man laver forskning på vinterbadning, kan man anvende forskellige metoder. Man kan sammenligne en gruppe, der vinterbader, med en gruppe, der ikke vinterbader. Her finder man, at vinterbadere er sundere end andre. Men er det de sunde, der vinterbader? Eller bliver man sund af at vinterbade? Det er muligt, at vinterbadere generelt motionerer mere og spiser sundere, og at det altså ikke er vinterbadningen i sig selv, der gør forskellen.