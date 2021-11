For nogle år siden blev jeg rådet til at tage to slags smertestillende medicin på én gang. Anbefaler man det stadig?

Søren: Når man har smerte/inflammation i sine led, har man så fordel af at tage paracetamol og ibuprofen i kombination over en lidt længere periode? Jeg ved, at man brugte det for nogle år siden, men jeg synes, jeg har hørt, at det ikke anbefales mere.

Bente Klarlund Pedersen:Der findes videnskabelige undersøgelser, der viser, at man ved kombination af paracetamol og såkaldte NSAID-præparater, f.eks. ibuprofen, får en bedre effekt, end når man tager præparaterne hver for sig. Man bør dog ikke tage kombinationen alt for længe uden at snakke med sin læge, bl.a. fordi blodprocenten kan falde.