Efter pressemøde: Politikens sundhedsredaktør svarer på læsernes spørgsmål

Kommer der flere coronarestriktioner hen over vinteren? Hvor presset er vores sundhedsvæsen? Og skal vi alle have et tredje vaccinestik? Vores sundhedsredaktør Lars Igum Ramussen sidder klar til at svare på jeres spørgsmål ovenpå gårsdagens pressemøde i Statsministeriet.