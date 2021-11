Læger og jordemødre i svært dilemma: Hvor langt skal vi gå for at redde otte ufødte børn hvert år?

Hvor langt skal man egentlig gå for at redde et ufødt barn? Meget langt, siger lægerne, der ønsker, at alle gravide fremover skal have tilbudt igangsættelse én uge over termin. Det vil sandsynligvis forebygge otte børns død hvert år. På Skejby Sygehus er jordemødrene bekymrede for konsekvenserne. Nogle overvejer at sige op, hvis fødsler skal sættes i gang tidligere.