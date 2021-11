Ny aftale med privatklinik skal nedbringe lang ventetid på brystkræft

Region Hovedstaden har indgået en ny aftale med en privatklinik for at nedbringe den aktuelle ventetid på udredning for brystkræft.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Aftalen skal nedbringe ventetiden for kvinder, hvor der er mistanke om brystkræft, som skal have udført en klinisk mammografi som led i et kræftpakkeforløb eller som led i øvrig udredning.

Allerede fra november kan 50 kvinder visiteres ugentligt, og fra december kan klinikken tage imod det dobbelt antal kvinder.

Tiltaget kommer, efter at regionen længe har kæmpet med mangel på de mammaradiologer og læger, der udfører undersøgelserne - både ved mistanke om brystkræft og screeninger af ellers raske kvinder.

Ifølge Christoffer Buster Reinhardt (K), der er formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, er målet at kunne give tider til klinisk mammografi, som holder sig inden for de lovbestemte tidsfrister.

De foreskriver, at der skal gå maks 14 dage for kvinder, der blandt andet er i kræftpakkeforløb, og maks 30 dage for patienter, som skal udredes.

»Kvinder, der venter på udredning, skal kunne få en klinisk mammografi hurtigst muligt og inden for de lovbestemte tidsfrister, så de ikke skal vente lang tid i uvished.

»Jeg forventer, at den nye aftale på den korte bane hjælper til, at ventetiderne kan komme endnu længere ned«, siger han i pressemeddelelsen.

Den nye aftale gælder foreløbigt i to år og omfatter, at minimum 10.150 kvinder kan blive udredt.

Ordningen supplerer andre aftaler, som er indgået med privathospitaler.

Ifølge regionen reducerer aftalerne ventetiden for kvinder, som er mistænkt for at have brystkræft, så regionen ’i de fleste tilfælde nu kan tilbyde’ undersøgelser inden for tidsfristen på 14 dage.

Samtidig er der igangsat et projekt, som hjælpe klinikere med at undersøge billeder fra brystkræftscreeninger. Målet er, at det kan frigøre tid, som i stedet kan bruges på udredning og screening af kvinder.

ritzau