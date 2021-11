Selvfølgelig skal vi fortælle om bivirkninger, men også fremhæve, at langt de fleste ikke får bivirkninger

En gang imellem bliver man stolt over at være dansk. Det sker, når vi vinder over Sverige i fodbold. Men vi kan også være stolte over vores håndtering af coronaen. For det er gået godt, i hvert fald i et tilbageskuende blik.

En ny artikel i British Medical Journal viser nemlig chokerende tal: I 2020 var der som følge af coronaepidemien mere end 28 millioner ekstra dødsfald i 31 lande. Kun New Zealand, Taiwan og Norge havde færre døde end forventet. Danmark, Island og Sydkorea havde ikke øget dødelighed. Danmark er altså et af de lande, der har klaret coronaepidemien bedst. Og vi har tilmed en supergod økonomi og rekordlav ledighed. Så det er faktisk i orden, at vi i vores lille land letter på klaphatten og hilser på os selv med et ’godt gået’.