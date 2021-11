Spørg Bente Klarlund: Jeg melder mig ud af fitness, hvis ikke der skal vises coronapas

Elisabeth Teisen: Jeg er voldsomt irriteret over, at fitnesscentrene har lobbyet sig til, at man ikke skal vise coronapas der. Jeg er 70 år, og min anden coronavaccination er nu over et halvt år gammel, og jeg har endnu ikke fået indkaldelse til genvaccination – ligesom heller ingen af mine 65-72-årige venner og bekendte.

Jeg er netop startet i fitnesscenter igen efter en længere pause, primært betinget af corona. Første gang til yoga lå jeg ved siden af venligt udseende dame. Efter timen snakkede vi lidt, og jeg fortalte, at jeg havde holdt lang pause. Reaktion: »Årh, alt det coronapjat. De siger det bare for at gøre os bange«. Tydeligt vis ikke vaccineret. Hende havde jeg ligget tæt på og trukket vejret dybt med, som man nu gør til yoga. Æv!