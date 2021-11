Læger vil fjerne behandlingsgaranti grundet pres på hospitaler

Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, opfordrer til, at behandlings- og udredningsgarantien suspenderes midlertidigt. Det skal ske for at hjælpe landets hospitaler, der oplever et stigende pres som følge af coronavirus, ubesatte stillinger og sygeplejerskernes strejke.

Garantien sikrer, at alle patienter kan blive undersøgt og udredt inden for 30 dage. Men ifølge Camilla Rathcke har regionerne allerede problemer med at overholde den.

»Man er nødt til at udskyde operationer. Man er nødt til at meddele patienterne, at de vil blive opereret eller behandlet på et senere tidspunkt, fordi man lige nu er udfordret på kapacitet. Så giver det ikke mening at have en udrednings- og behandlingsgaranti. Så giver det derimod mening, at vi fra sygehusene og fra lægernes side får prioriteret at behandle de patienter, der har det allerstørste behov – og ikke efter hvilken dato man er kommet ind i sygehusvæsenet«, siger hun.

Det har længe været omtalt, at hospitaler oplever større travlhed under coronaepidemien. Men den seneste tid har der været tale om et pres, som har haft et sådant omfang, at flere regioner er begyndt at udskyde planlagte operationer.

Regioner udskyder behandlinger

Fredag kunne Region Syddanmark meddele, at dets hospitaler i varierende grad var begyndt at udskyde planlagte behandlinger. Det skete for at kunne give plads til andre patienter, hvis behandlinger ikke kan vente. Samme dag meddelte Region Sjælland, at det har aktiveret sit covid-19-beredskab på grund af en stor stigning af coronapatienter. Hvilket også giver mulighed for at udskyde operationer.

Mandag følger endnu en region så efter. Region Nordjylland meddeler i en pressemeddelelse, at også nordjyske patienter i den kommende tid vil få besked om, at deres tid på hospitalet er blevet udskudt. Ifølge Camilla Rathcke er det her, at behandlings- og udredningsgarantien mister sin værdi.

»Det betyder jo ikke noget for den enkelte, hvis man alligevel ikke får den behandling, man er stillet i udsigt, inden for de 30 dage«, siger hun.

Hun tilføjer, at ophævelsen vil give mere frihed, fordi der ikke er samme pres for at behandle patienter inden for fristen. Det betyder, at dem, der har brug for hjælp, kan få det, mens dem, der kan vente, må vente.

»Det giver en mulighed for i højere grad at vurdere, hvilke patienter skal vi absolut behandle først, fordi deres tilstand er værre end naboens, som så til gengæld måske kan vente lidt længere. Det er den fleksibilitet, vi har behov for, når vi er udfordret på kapacitet«, siger lægeformanden.

Behandlings- og udredningsgarantien har tidligere været suspenderet under coronaepidemien. Det var den i omkring et år, og den blev først genindført, da antallet af coronapatienter var faldet så meget, at der var plads til at overholde den igen. Det skete 1. marts i år.

ritzau