Krav om coronapas udvides til nære pårørende på plejehjem

Fra mandag skal man kunne vise coronapas for at komme på besøg på plejehjem, og som noget nyt skal også nære pårørende vise et grønt coronapas for at komme ind og sige hej på plejehjemmet. Det er nemlig besluttet at skærpe kravet for at inddæmme smitten, oplyser Social- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

»Smitten går desværre lige nu i den forkerte retning, og situationen er alvorlig for de mennesker, der risikerer at blive alvorligt syge af covid-19. Derfor skal vi stå sammen og skærme mennesker, der er i særlig risiko, for at beskytte mod smitte«, siger ældreminister Astrid Krag (S) i pressemeddelelsen.

Der var også lagt op til, at ansatte i ældresektoren skulle bære mundbind på jobbet, men det var der et flertal imod i Folketingets Epidemiudvalg. Dermed faldt tiltaget til jorden. I detailhandlen og en række job i den offentlige transport er det derimod vedtaget, at ansatte skal bære mundbind på arbejdet, medmindre arbejdsgiverne i stedet kræver at se coronapas.

En af de personer i Epidemiudvalget, som vendte tomlen ned, er Per Larsen, som er sundhedsordfører for Konservative. Han argumenterede tidligere på ugen for, at coronapas måtte være tilstrækkeligt – især de mange vaccinerede blandt plejehjemsbeboere og personale taget i betragtning.

Kravet om, at man skal vise coronapas som besøgende, gælder flere steder på social- og ældreområdet. Fra mandag gælder det foruden på plejehjemmene også for plejeboliger, kvindekrisecentre, midlertidige aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og døgninstitutioner. Også forsorgshjem, herberger, tilbud med misbrugsbehandling, rehabiliteringsforløb og særlige klub- og dagtilbud for personer med funktionsnedsættelse er underlagt kravet.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) er 96,3 procent af de danske plejehjemsbeboere færdigvaccineret mod covid-19.

