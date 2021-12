Det virker urimeligt, at børnenes og forældrenes hverdag er totalt domineret af testeriet

I disse tider må mange børn blive hjemme fra skole og fritidsinteresser. Ikke fordi de er syge, men fordi de har været tæt på nogen, der heller ikke er syge, men som har en positiv coronatest. Børnene skal nemlig testes, når de har været sammen med en i skolen, i sfo’en, til fodbold eller musik, som har en positiv coronatest. Er en kviktest positiv, skal børnene i isolation. Er den negativ, skal de efterfølgende have taget en pcr-test både på dag 4 og dag 6.

Har man en børneflok, er det ikke ualmindeligt, at mindst én i familien skal testes næsten hver dag. Men det er ikke altid lige nemt at blive testet. Og det kan først ske, når mor eller far har fået fri fra arbejde. I sidste uge stod mine børnebørn på 7 og 10 år i kø i kulden i 1,5 timer og blev først testet kl. 20.30. Næste dag skulle de på den igen, men nu kunne de først blive testet kl. 21.30. Transporttiden til testcentret er tæt på en time. Resultatet er trætte børn, der kommer alt for sent i seng. Det går ud over humøret og indlæringen.