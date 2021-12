Flemming: Næsten hver gang coronasituationen omtales i tv-aviser, antal smittede, antal indlagte, antal døde, vises der, hvordan vi bliver vaccineret med et stik fra en stor kanyle.

Jeg har været positiv, jeg er vaccineret, har coronapas og negative test. Nu er jeg indkaldt til tredje vaccination. Efter at have set jeg ved ikke hvor mange stik, er jeg nærmest blevet bange for at få det tredje stik. Har du en forklaring på, hvorfor jeg frygter flere stik?