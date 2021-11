»Patienter reagerer ofte i ren desperation. De risikerer at få det så skidt, at de truer med at tage deres eget liv«

Mens Sundhedsstyrelsen er ved at lægge sidste hånd på et fagligt oplæg til en ny 10-årsplan for bedre behandling af borgere med psykisk sygdom, er der nyt om brugen af tvang af patienterne. Trods skærpet fokus på at begrænse tvangen er antallet af indgreb i den personlige frihed steget. Stik mod hensigten.

Ganske vist er der det seneste år sket et fald i antallet af borgere, som bliver spændt fast til en seng med et bælte, bliver holdt fast mod deres vilje, tvinges til at tage medicin eller udsættes for andre former for tvangsindgreb. Til gengæld er det samlede antal tvangsforanstaltninger steget. Det fremgår af den årlige rapport om tvang fra Sundhedsstyrelsen, der i sin vurdering skriver: