Nu kan du og dine børn også blive coronavaccineret hos egen læge i Region Hovedstaden

Vaccinatør

Eksempler på faglig baggrund

For at søge jobbet som vaccinatør er det en forudsætning at være i gang med eller have færdiggjort en sundhedsfaglig uddannelse. Vaccinatørerne kan altså være både studerende og pensionist. Her er eksempler på uddannelser, som kvalificerer til jobbet:

Sygeplejerske

Sosu-assistent

Læge

Paramediciner

Ambulancebehandler

Tandklinikassistent

Veterinærsygeplejerske

Dyrlæge

Jordemoder

Farmakonom

Humanbiolog

Laborant

Bioanalytiker

Tandlæge

Tandplejer

Radiograf

Fysioterapeut

Ergoterapeut

Farmaceut

Feltmediciner fra Forsvaret og Hjemmeværnet

Andet relevant sundhedsfagligt personale

Kilde: Jobopslag fra Region Hovedstaden

