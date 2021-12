Franskmænd overtager drift af danske lægehelikoptere

Det franske selskab SAF Helicopters skal fremover stå for driften af danske akutlægehelikoptere.

Selskabet har sammen med danske Uni-Fly A/S og i konkurrence med to øvrige selskaber vundet udbuddet af de fire akutlægehelikoptere, som regionerne driver i fællesskab.

Franskmændene afløser dermed pr. 1. oktober 2023 Norsk Luftambulanse, der lige nu har kontrakten med regionerne og har haft det siden 2014.

Den nye kontrakt byder på en lille forbedring, idet to af de nye helikoptere bliver af en større type end de nuværende.

De har flere anvendelsesmuligheder, som hvis en patient for eksempel skal flyves fra et hospital til et andet eller skal have specialiseret behandling under længere flyvninger.

Samtidig er der lagt op til en besparelse i forhold til den nuværende kontrakt på 17 millioner kroner årligt.

»Det er en rigtig god nyhed, for det betyder, at vi kan få mere sundhed for pengene«, siger Ulla Astman, der er næstformand i Danske Regioner.

SAF Helicopters driver i dag 37 helikoptere, herunder 25 akutlægehelikoptere. Selskabet, der blev stiftet i 1979, opererer blandt andet i Alperne og Pyrenæerne.

Uni-Fly er et mere end 50 år gammelt dansk helikopterselskab, der blandt andet skal hjælpe SAF med løbende service og vedligehold af akutlægehelikopterne.

Norsk Luftambulanse og svenske Babcock, der også bød på opgaven, har frist frem til 14. december, hvis de vil klage over resultatet af udbuddet. Hvis det ikke er tilfældet kan kontrakten med SAF underskrives ved fristens udløb.

Kontrakten med SAF har ingen fast udløbsdato. Den kan opsiges af begge parter efter ti år med to års varsel.

ritzau